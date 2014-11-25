Україна не отримувала від РФ заявок щодо восьмого гумконвою - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Офіційних заявок щодо направлення гуманітарного конвою до державних органів влади не надходило», - сказав він.

«Всі ці гуманітарні конвої – вони є тільки підтримкою озброєних людей. Переважно передаються боєприпаси, якісь сухі пайки, зброя і паливо», - підкреслив речник РНБО.

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Водночас «для людей, які проживають на території Донецької та Луганської областей під контролем терористів, нічого не передається», додав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, Росія має намір 30 листопада доставити на Донбас восьмий «гуманітарний конвой».

Водночас в українському МЗС підкреслюють, що російських гуманітарних конвоїв не існує, і це ще один із способів постачання бойовиків.

18 листопада голова СБУ Валентин Наливайченко заявляв, що російські «гуманітарні конвої» доставляють на Донбас пальне для бронетехніки, зброю і тренажери для терористів.