Луценко закликав ВР "невідкладно" повернути кримінальну відповідальність за прорив кордону

Норма стане підставою для переслідування всіх «ихтамнет», які воюють на боці «ЛНР/ДНР», наголосив генпрокурор.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко закликав народних депутатів повернути кримінальну відповідальність за нелегальний перетин державного кордону.

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Про це Луценко написав у Facebook після вчорашнього інциденту, коли під час охорони державного кордону та переслідування порушників у Сторожинецькому районі Чернівецької області 20 осіб здійснили спробу групового нападу на прикордонний наряд.

«Це ганебно і неприпустимо, коли країна у війні не має кримінальної відповідальності за нелегальний перетин держкордону. Сама ця норма, скасована за часів Януковича, могла б стати підставою переслідування всіх «ихтамнет», які воюють на боці «ЛНР/ДНР». Саме ця норма має охолодити засліплені грошима очі контрабандистів», - зазначив Луценко.

«Закликаю Верховну Раду невідкладно прийняти відповідний закон і захистити державу», - додав генпрокурор.