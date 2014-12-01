Екс-ректор вкрав з бюджету Національного медуніверситету 4 млн гривень - ГПУ

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, Москаленко, зловживаючи службовим становищем, надавав розпорядження нараховувати собі щоквартальні премії. Таким чином з 2010 по 2014 рік він незаконно заволодів коштами університету на суму майже 4 млн грн.

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Наприкінці листопада Москаленку було оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. За вчинене правопорушення йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Триває досудове розслідування.