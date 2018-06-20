До України заборонили в’їзд двом російським акторам (фото)

Загалом щодо 122 іноземних діячів культури та мистецтва ухвалене рішення про заборону в’їзду в Україну за незаконне перебування на півострові.

Російському актору Борису Каморзіну і каскадеру Сергію Михайлову заборонили в’їзд в Україну строком на 3 роки за незаконне відвідування території анексованого Криму.

Як повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України, минулої доби, 19 червня, прикордонники виявили двох російських акторів, які раніше незаконно перетинали державний кордон України в закритих пунктах пропуску на ТОТ АР Крим.

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Так, в столичному аеропорту «Жуляни» прикордонники під час оформлення пасажирів рейсу «Мінськ-Київ» виявили російського актора Каморзіна, який без відповідного дозволу та поза КПВВ у 2015 році відвідував тимчасово окуповану територію Крим з метою зйомок фільму. Крім того, у пункті пропуску «Старокозаче» правоохоронці Білгород-Дністровського загону виявили каскадера Михайлова, який у 2015 році відвідував окупований Крим.

Загалом станом на сьогодні щодо 122 іноземців - діячів культури та мистецтва, які незаконно перебували на ТОТ АР Крим, наявне рішення про заборону їм в’їзду в Україну, а 52-м особам під час в’їзду в Україну відмовлено у перетинанні державного кордону та повернуто зворотно, зазначили у ДПСУ.