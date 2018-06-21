Кількість госпіталізованих співробітників мерії Харкова після конфлікту збільшилась до чотирьох

Також депутати від партії «Відродження» та співробітники мерії, серед яких заступник міського голови Андрій Руденко, подали заяви до поліції щодо хуліганських дій з боку невідомих осіб.

У Харкові кількість госпіталізованих співробітників мерії, які постраждали від розпилення газу під час вчорашнього конфлікту біля будівлі міськради, збільшилась до чотирьох.

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Згідно з повідомленням директора Департаменту зв'язків із громадськістю та ЗМІ Харківської міськради Юрія Сидоренка у Facebook, сьогодні, 21 червня, ще дві співробітниці міськради, які вчора надихалися газом, були госпіталізовані. Крім того, кілька працівників зі скаргами на самопочуття відпросилися з роботи.

Він також додав, що вчора депутати від партії «Відродження» та співробітники мерії, серед яких заступник міського голови Андрій Руденко, подали заяви до поліції щодо хуліганських дій з боку невідомих осіб.

Сидоренко зазначив, що Руденку, якого активісти запхали у сміттєвий бак, зламали палець на руці.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Харківській області, заяви належним чином зареєстровані у журналі Єдиного обліку правопорушень та приєднані до матеріалів кримінального провадження, відкритого 20 червня за фактом хуліганства.

Зараз поліцейські встановлюють усі обставини події, учасників конфлікту та свідків. Слідчі дії тривають.

Як повідомляв УНІАН, учора вранці до поліції Харкова надійшла інформація про те, що група невідомих осіб розпилює невстановлену речовину біля будівлі міської ради та вчиняє правопорушення.

За даним фактом відомості про подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу ("хуліганство").

Після конфлікту у міськраді за медичною допомогою звернулися дві жінки віком 45 та 51 років із попереднім діагнозом «отруєння газом».