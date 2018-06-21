У Кам’янському чоловік "заради цікавості" повідомив про замінування вокзалу - поліція

Місцевий житель хотів перевірити, чи справді правоохоронці спрацюють так оперативно, як у кіно.

Вчора ввечері, близько 21.00, до поліції зателефонував чоловік, який повідомив, що у місті Кам'янське Дніпропетровської області заміновано будівлю залізничного вокзалу «Кам’янське-Пасажирський».

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Як повідомили у відділі комунікації Дніпропетровської області, правоохоронці виїхали на місце, евакуювали людей та перевірили будівлю вокзалу. Вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Поліція затримала "мінера". Як виявилось, місцевий житель хотів перевірити, чи справді правоохоронці спрацюють так оперативно, як у кіно. Тепер чоловікові загрожує від двох до восьми років позбавлення волі.

"По даному факту відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності)", - повідомили в поліції.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня у Києві повідомили про замінування трьох судів.