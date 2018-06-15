У Києві повідомили про замінування трьох судів

16:22, 15 червня 2018
Інциденти
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Вибухотехніки та поліція перевіряють інформацію про замінування трьох судів у Києві / фото УНІАН

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління Національної поліції України у м.Києві.

Анонім повідомив про замінування Шевченківського, Солом'янського та Печерського райсудів міста Києва.

"Працюють слідчо-оперативні групи та вибухотехніки", - зазначили у поліції.

Як повідомляв УНІАН, 13 червня вже поступала інформація про замінування Солом'янського суду. Інформація не підтвердилася.

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Теги: #суд#Київ#замінування