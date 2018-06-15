У Києві повідомили про замінування трьох судів
16:22, 15 червня 2018Інциденти
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На місці працюють слідчо-оперативні групи та вибухотехніки.
Вибухотехніки та поліція перевіряють інформацію про замінування трьох судів у Києві / фото УНІАН
Поліція отримала повідомлення про замінування трьох столичних судів.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління Національної поліції України у м.Києві.
Анонім повідомив про замінування Шевченківського, Солом'янського та Печерського райсудів міста Києва.
"Працюють слідчо-оперативні групи та вибухотехніки", - зазначили у поліції.
Як повідомляв УНІАН, 13 червня вже поступала інформація про замінування Солом'янського суду. Інформація не підтвердилася.
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