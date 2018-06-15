У Києві повідомили про замінування трьох судів

На місці працюють слідчо-оперативні групи та вибухотехніки.

Поліція отримала повідомлення про замінування трьох столичних судів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління Національної поліції України у м.Києві.

Анонім повідомив про замінування Шевченківського, Солом'янського та Печерського райсудів міста Києва.

"Працюють слідчо-оперативні групи та вибухотехніки", - зазначили у поліції.

Як повідомляв УНІАН, 13 червня вже поступала інформація про замінування Солом'янського суду. Інформація не підтвердилася.