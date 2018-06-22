"Тим, хто надів футболки, і не тільки": Сенцов в колонії написав публічний лист (фото, відео)

У листі Сенцов дякує за сміливість всім, хто не боїться його відкрито підтримувати.

Незаконно ув'язнений у Росії український режисер Олег Сенцов написав у колонії лист всім, хто його підтримує.

Фотографію листа виклав на своїй сторінці в Facebook кінопродюсер Євген Гінділіс.

"Друзі, ось лист, який Олег Сенцов написав сьогодні в колонії і попросив передати всім, хто його підтримував і підтримує в ці дні", - підписав фото Гінділіс.

Лист Олега Сенцова:

"Тим, хто надів футболки, і не тільки!

Друзі-кіношники! Дякую вам усім за те, що ви робите.

За те, що не мовчите. Не боятися — це виявляється так нескладно, правда? Важко зробити лише перший крок. Хтось його зробив відразу, а хтось лише нещодавно, але я всім і кожному з вас вдячний за сміливість. Я розумію, що ви ризикуєте, відкрито підтримуючи мене зараз, живучи в цій країні. Я не пишу і не називаю імен і прізвищ, не тому що їх не знаю або не ціную, а просто боюся когось забути або особливо виділити. Я вдячний вам усім. Зрушення у свідомості радянських людей, що призвели спочатку до перебудови, а потім до краху імперії і свободи, розпочалося, саме коли кінематографісти почали ці зміни зі свого з'їзду в 80-х роках минулого століття. Можливо, що і на вас чекає та ж місія і завдання, щоб зруйнувати ще більш потворну імперію, яка зараз вибудувана і продовжує еволюціонувати у вашій країні. Удачі вам у цьому! Але не забувайте при цьому знімати і прекрасні фільми!

Ваш Олег Сенцов".

Довідка УНІАН. Співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові.

Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення. Сенцова утримують в колонії в місті Лабитнангі на Ямалі.

14 травня він почав голодування з вимогою до Кремля звільнити всіх українських політв'язнів.

15 червняукраїнського омбудсмена Людмилу Денисову не пустили в колонію до Сенцова.