Посадовців Житомирського бронетанкового заводу підозрюють у розтраті та зловживаннях

Слідчі перевіряють інформацію про поставки заводу одним з ТОВ під виглядом «нових» гусеничних комплектів до бойових машин піхоти, які раніше перебували у використанні, та ринкова вартість яких відповідно нижча, ніж передбачено договором.

Посадовців Житомирського бронетанкового заводу підозрюють у зловживаннях при закупівлі гусеничних комплектів для бойових машин піхоти.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України, військовою прокуратурою Житомирського гарнізону здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом розтрати державних коштів службовими особами ДП «Житомирський бронетанковий завод» із зловживанням службовим становищем. Вказані кошти надійшли до держпідприємства на виконання контракту з державного оборонного замовлення по ремонту бойових машин піхоти.

Кримінальне провадження відкрито за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснюють слідчі Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Читайте такожГроші лежали усюди: прокуратура «зачистила» кабінети керівників Житомирської ДФС

Нагадується, що 22 червня прокурори, слідчі, працівники СБУ із залученням співробітників департаменту внутрішньої безпеки держконцерну «Укроборонпром» та спеціаліста Київського науково-дослідного інституту судових експертиз провели обшук у складських та офісних приміщеннях Житомирського бронетанкового заводу. В ході обшуків виявлено гусеничні комплекти, поставлені ТОВ «Науково-виробнича компанія «Нова», та документи щодо їх поставки.

"Нагальність даного питання зумовлено необхідністю перевірки отриманої в ході досудового розслідування інформації щодо поставлених державному підприємству ТОВ «НВК НОВА» під виглядом «нових» гусеничних комплектів до бойових машин піхоти, які за даними слідства, раніше перебували у використанні, та ринкова вартість яких відповідно нижча, ніж передбачено договором", - повідомляє прес-служба військової прокуратури.

Крім цього, одночасно було проведено 5 обшуків у Житомирі та Харкові, зокрема, за місцем знаходження виробничих потужностей ТОВ «НВК НОВА», а також за місцем проживання його керівників.

За результатами отриманих в ході обшуків даних слідчі звернулися до суду з клопотанням про призначення експертиз. Досудове розслідування триває.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Житомирський бронетанковий завод» спеціалізується на капітальному ремонті та модернізації бронетанкового озброєння та техніки. Підприємство також виконує капремонт нестандартного та паркового обладнання для військ і ремонтних заводів.