Суд анексованого Криму розгляне умовно-дострокове звільнення Балуха

Засідання "суду" в окупованому Криму призначено на 25 червня.

У Залізничному районному суді Сімферополя 25 червня відбудеться судове засідання, на якому мають розглянути клопотання захисту про умовно-дострокове звільнення голодуючого в СІЗО українського активіста Володимира Балуха.

Про це повідомляє «Кримська правозахисна група» в Facebook.

«Балух свою провину не визнав. Суддя при повторному розгляді знову проігнорувала докази невинуватості українця і факти фальсифікації доказів у справі проти нього... Щодо Балуха справи мають явні ознаки політичного переслідування. Початок засідання об 11 годині», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, ФСБ Росії затримала Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі його будинку 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники заявляють, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - через прапор України, який був у дворі його будинку.

Підконтрольний Росії «суд» у Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4,6 тис. грн).

Другу справу щодо активіста порушено через заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджує, що Балух нібито його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це Ткаченко напав на нього.

Балух 19 березня оголосив голодовку.

15 червня Балуху стало погано з серцем під час засідання підконтрольного РФ так званого «Роздольненського райсуду».

22 червня адвокат повідомив, що активіст відмовився від сухарів і почав вживати лише воду.