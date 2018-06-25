Під співи скандальної російської групи: одеська IT-компанія відгуляла корпоратив у VIP-готелі на березі моря (фото) - ЗМІ

На корпоративі виступала скандальна російська група "Ленінград", яка раніше виступала в анексованому Криму.

Цими вихідними IT-компанія Autodoc, що базується в Одесі - з розмахом відзначила свій ювілей. Спочатку пройшов слух, що це корпоратив компанії "Укравтодор", на який нібито виступив Шнур і група "Ленінград".

Однак, як з'ясувала "Страна", ювілей святкував не «Укравтодор", а компанія Autodoc. Це велика міжнародна IT-контора. Як зазначено на їхньому сайті, вона працює в 26 європейських країнах і щорічно обслуговує понад 2 мільйонів постійних клієнтів.

Для святкування вибрали курортне селище Коблево (Миколаївська область), а точніше готель на березі Чорного моря - Hotel White House. Готель позиціонує себе як VIP готель з системою All Inclusive.

Це новий сучасний готель біля самого моря. Гостям надаються просторі комфортні номери в чотириповерховій будівлі готелю. Кожен номер оформлений в сучасному стилі і обладнаний всім необхідним. Практично з кожного номера відкривається вид на море. На території готелю розташований басейн.

White House має свій пляж, який примикає до території готельного комплексу.

Ціни в готелі вище середніх. З 1 липня стандартний двомісний номер потягне на 1750 грн на добу, а президентський люкс обійдеться в 2750 гривень.

"Вони зняли готель на п'ятницю, суботу та неділю. Вивіска була святкова. Ми три дні не спали. Готель гудів до першої години ночі. Феєрверки, салюти, шум і гам", - розповів "Стране" місцевий житель.

Видання також повідомляє, що на корпоративі виступав дует "Потап і Настя", хоча група заявила, що з жовтня 2017 року припиняє спільні виступи.

Також слухали на корпоративі групу "Ленінград" на чолі зі Шнуром (Сергієм Шнуровим, - ред.).

"Сцена була просто на березі моря. На пляжі. В цей готель, часто приїжджають зірки виступати. Бачили тут Монатіка і ще якихось дівчаток з українського шоу-бізнесу", - продовжує наш співрозмовник, будинок якого знаходиться поруч з готелем.

Сам Потап у свій фотоблог Instagram виклав знімок на тлі моря день назад і поставив хештег #koblevo.

Зазначимо, що при активних гастролях дуету "Потап і Настя", їх гонорар на корпоративи становив близько $15-20 тис. А ось Сергій Шнуров і група "Ленінград" зазвичай за 40 хвилин просили близько $40 000.

За оцінками журналу Forbes, "Ленінград" заробив більше всіх на російській естраді з середини 2015 до середини 2016 року — $11 000 00.

Зазначимо, що раніше ЗМІ повідомляли про те, що група "Ленінград" неодноразово виступала в анексованому Криму.