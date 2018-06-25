Ситуація з міграцією покращиться через два роки - Рева

За прогнозом Реви, інерція збережеться ще рік-два.

Вже приблизно через два роки ситуація з трудовою міграцією некваліфікованих кадрів зменшиться

Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева в ході відеоконференції "ДС".

"На постійне місце проживання українців виїжджає не так багато. Тому мені здається, що через кілька років тенденція такої трудової міграції, причому некваліфікованої, зменшиться", - заявив він.

У той же час, міністр уточнив, що з кваліфікованими кадрами буде проблема.

"Тому що сьогодні вже чехи, наприклад... вони ж раніше не визнавали наші дипломи, а коли втратили медичних працівників, зрозуміли, що українські лікарі не гірше", - зазначив він.

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За прогнозом Реви, інерція збережеться ще рік-два.

При цьому, за словами експерта з міжнародного працевлаштування Василя Воскобойника, трудові мігранти повернуться, якщо створити в країні хороший інвестиційний клімат. Про це він заявив під час відеоконференції "ДС".

"Кризові явища рано чи пізно закінчаться. У нас все одно буде підйом країни, тому що в світі дуже багато вільних грошей", - підкреслив він.

Крім того, він уточнив, потрібно створити хороший інвестиційний клімат.

"Якщо ми створимо умови, коли інвестори будуть вибудовуватися в чергу, щоб зайти в Україну, я впевнений, будуть повертатися і трудові мігранти, і молодь, яка зрозуміє, що тут можна щось зробити", - зазначив Воскобойник.