У Києві пограбували авто ветерана АТО, який втратив на війні обидві ноги: вкрали зарядку від протезів (фото)
17:43, 25 червня 2018Суспільство
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На фото помітно, що зловмисники розбили скло в автомобілі й викрали речі.
В авто Чалапчія - розбите скло / фото facebook.com/Саша_Чалапчий
У Києві пограбували автомобіль ветерана АТО, який втратив на війні обидві ноги, учасника української команди на Invictus Games Олександра Чалапчія.
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Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook. "Ось так почався ранок. Скоти викрали рюкзак синього кольору, в якому речі та документи, а найголовніше - зарядку від протезів", - йдеться у його повідомленні.
Раніше в мережі повідомили, що в місті Калинівка Вінницької області виник конфлікт через українську мову між ветераном АТО і кількома іноземцями.
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