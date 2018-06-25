У Києві пограбували авто ветерана АТО, який втратив на війні обидві ноги: вкрали зарядку від протезів (фото)

17:43, 25 червня 2018
Суспільство
406 0
В авто Чалапчія - розбите скло / фото facebook.com/Саша_Чалапчий

У Києві пограбували автомобіль ветерана АТО, який втратив на війні обидві ноги, учасника української команди на Invictus Games Олександра Чалапчія.

Читайте такожЗ'явилося відео "мовного скандалу" з ветераном АТО у Вінницькій області

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook. "Ось так почався ранок. Скоти викрали рюкзак синього кольору, в якому речі та документи, а найголовніше - зарядку від протезів", - йдеться у його повідомленні.

Раніше в мережі повідомили, що в місті Калинівка Вінницької області виник конфлікт через українську мову між ветераном АТО і кількома іноземцями.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #авто#ветеран АТО