У мережі розповіли про мовний скандал у Вінницькій області з ветераном АТО (фото)

Також у мережі викладено альтернативну версію події, згідно з якою АТОшник сам був ініціатором конфлікту.

У місті Калинівка Вінницької області виник конфлікт через українську мову між ветераном АТО і кількома іноземцями.

Як пише на своїй сторінці у Facebook учасник організації С14 Сергій Мазур, грузини-власники місцевого кафе побили колишнього учасника АТО і зламали йому мобільний телефон.

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"У м. Калинівка грузини з кафе "Міміно" не звикли жити за законом, нахабно поводяться, тримають частину міста в страху. Цього разу вирішили докопатися до бійця АТО через українську мову. Все закінчилося побиттям ветерана і зламаним телефоном", - йдеться у його повідомленні.

За словами Мазура, наступного дня після конфлікту до грузинів прийшли "поспілкуватися". "За результатами зустрічі - вибачення і новий мобільний. Не очікували іноземці, що за одного українця заступатимуться кілька десятків", - зазначив він.

Водночас, у коментарях під постом Мазура викладено й альтернативну версію події. Так, користувач Facebook Віктор Мельничук стверджує, що колишнього АТОшника ніхто не бив, телефон йому не ламав, і нібито саме він був ініціатором інциденту.

"До грузина приїхав його 17-річний син з Грузії, і ваш боєць АТО докопувався до малого через те, що він розмовляє російською, а не українською. Але української він просто не знає", - пише Мельничук.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня в одному з кафе Маріуполя між охороною закладу та відвідувачами виник конфлікт, який переріс у бійку. Унаслідок цього 34-річний підполковник Станіслав Керод, який керує пропускним пунктом Сартана Донецької області, отримав перелом нижньої щелепи, також постраждала жінка-офіцер, у якої діагностували струс головного мозку та численні забої. Двом затриманим 1999 року народження повідомлено про підозру у вчиненні хуліганства.