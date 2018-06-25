"Перетворилося на смітник": у мережі показали фото забрудненого моря в окупованому Криму

В окупованому Севастополі у воду скидають пластик, пінопласт і поліетилен.

Море в окупованому Севастополі поступово перетворюється на сміттєзвалище: у водоймі плаває пластик, пінопласт і різноманіте сміття.

Відповідні фото опубліковані в Twitter "Кримський бандерівець".

Знімки були зроблені в Артбухті. На них чітко видно, що у воду скидають пластик, пінопласт і поліетилен.

"Море в Артбухті перетворилося на смітник. "Крім звичайного дрібного сміття та пластикових пляшок, можна розглянути плаваючі мішки зі сміттям і значних розмірів шматки пінопласту", - наголошується в публікації.