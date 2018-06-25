"Перетворилося на смітник": у мережі показали фото забрудненого моря в окупованому Криму
18:43, 25 червня 2018Суспільство
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В окупованому Севастополі у воду скидають пластик, пінопласт і поліетилен.
Twitter "Кримський бандерівець"
Море в окупованому Севастополі поступово перетворюється на сміттєзвалище: у водоймі плаває пластик, пінопласт і різноманіте сміття.
Відповідні фото опубліковані в Twitter "Кримський бандерівець".
Twitter "Кримський бандерівець"
Знімки були зроблені в Артбухті. На них чітко видно, що у воду скидають пластик, пінопласт і поліетилен.
"Море в Артбухті перетворилося на смітник. "Крім звичайного дрібного сміття та пластикових пляшок, можна розглянути плаваючі мішки зі сміттям і значних розмірів шматки пінопласту", - наголошується в публікації.
Twitter "Кримський бандерівець"
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