"Перетворилося на смітник": у мережі показали фото забрудненого моря в окупованому Криму

18:43, 25 червня 2018
Суспільство
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Twitter "Кримський бандерівець"

Відповідні фото опубліковані в Twitter "Кримський бандерівець".

Twitter "Кримський бандерівець"

Знімки були зроблені в Артбухті. На них чітко видно, що у воду скидають пластик, пінопласт і поліетилен.

"Море в Артбухті перетворилося на смітник. "Крім звичайного дрібного сміття та пластикових пляшок, можна розглянути плаваючі мішки зі сміттям і значних розмірів шматки пінопласту", - наголошується в публікації.

Twitter "Кримський бандерівець"

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Теги: #Крим#анексія Криму