На Івано-Франківщині в рамках форуму "Via Carpatia" стартувала науково-економічна конференція "Коло Вінценза" (наживо)

Конференція за участі понад 50 представників української та європейської спільноти політиків, інтелектуалів, дипломатів, громадських та культурних діячів триватиме 26-27 червня 2018 року.

В Івано Франківській області 26 червня 2018 року о 10:00 в рамках першого міжнародного Форуму Східної та Центральної Європи "Via Carpatia" стартувала дводенна Міжнародна науково-економічна конференція "Коло Вінценза: майбутнє Карпат".

Протягом конференції відбудеться 11 панельних дискусій, круглі столи та майстер-класи, спікерами яких стануть більше 50 представників української та європейської спільноти політиків, інтелектуалів, дипломатів, громадських та культурних діячів.

Зокрема, в конференції візьмуть участь міністри, парламентарі, очільники регіону та іноземні урядовці з Польщі, Румунії, Литви, тощо.

Учасники конференції говоритимуть, серед іншого, про конституційну демократію, економічні моделі розвитку сільського господарства в гірських районах, туризм як чинник розвитку економіки Карпатського регіону та інфраструктурні проекти. Також підніматимуться питання екосистеми, природних заповідників Карпат та інновацій для розвитку регіону.

Закінчиться конференція врученням премії імені Станіслава Вінценза за гуманітарне служіння розвитку регіонів.

Як повідомляв УНІАН, урочисте відкриття Форуму Східної та Центральної Європи «Via Carpatia» відбулося у неділю, 24 червня, а триватиме він до 30 червня.