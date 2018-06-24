На Івано-Франківщині проходить перший міжнародний Форум Східної та Центральної Європи «Via Carpatia»

У селищі Криворівня Верховинського району Івано-Франківської області проходить перший міжнародний Форум Східної та Центральної Європи «Via Carpatia».

Як передає кореспондент УНІАН, у неділю, 24 червня, відбулося урочисте відкриття заходу, який триватиме до 30 червня.

Як заявив під час відкриття Форуму голова комітету з питань культури і духовності, народний депутат Микола Княжицький, Верховинщина має стати центром єднання всіх країн Карпатського регіону.

Він також зазначив, що головна мета проведення Форуму – долучити українські Карпати до європейського єдиного карпатського простору, покращити життя мешканців Гуцульщини, які зберігають автентичні традиції.

«Вперше в Карпатах, в Гуцульській столиці, ми проводимо захід такого рівня, який одразу об’єднує декілька фестивалів: музики і мистецтва, кінофорум, велику науково-економічну конференцію та багато інших заходів, які триватимуть протягом цілого тижня з 24 по 30 червня», - сказав народний депутат.

Він також повідомив, що в рамках Форуму буде проведено велику науково-економічну конференцію «Коло Вінценза: майбутнє Карпат» за участі міністрів, парламентарів, очільників регіону та іноземних урядовців з Польщі, Румунії, Литви, тощо.

Під час конференції відбуватимуться панельні дискусії, круглі столи, майстер-класи та лекції за участю українських та західних урядовців, парламентаріїв, журналістів та лідерів громадської думки. Учасники конференції говоритимуть, зокрема про конституційну демократію, економічні моделі розвитку сільського господарства в гірських районах, туризм як чинник розвитку економіки Карпатського регіону та інфраструктурні проекти. Також підніматимуться питання екосистеми, природних заповідників Карпат та інновацій для розвитку регіону.

«Ми очікуємо на дуже високе представництво. Говоритимемо про особливості гірських територій, про перспективу розвитку Карпат, про інвестиційні проекти та співпрацю з нашими європейськими партнерами. Високогірні райони з дисперсним поселенням, відсутністю великих промислових об’єктів, інфраструктури і доріг мають свої особливості які ми маємо враховувати в умовах реформи децентралізації. Нам дуже важливо відродити цей край, де люди зберігають автентичні гуцульські традиції», - сказав Княжицький.

Мова також буде йти про екологію Карпат, національні заповідники, інфраструктуру Карпат, туризм та інші речі, які можуть розвивати Карпатський регіон, зокрема регіон Верховини.

«Ми поставили собі за мету не тільки відродити це місце, а ще раз нагадати, що Україна є центром Європи й однією з країн, які підписали Карпатську конвенцію. Це той документ, перевагами якого наша держава має користуватися, який дійсно робить нас ближчими до Європейського союзу, адже Україна є однією з підписантів разом з Чехією, Румунією, Польщею, Угорщиною та Словаччиною», - підкреслив Микола Княжицький.

Нагадаємо, в рамках заходу пройде також кінофорум, де покажуть сучасні українські та іноземні стрічки, фестиваль музики і мистецтва за участі народних колективів та відомих українських зірок.