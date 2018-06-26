Журналісти розповіли про секс-туризм в Україні: хто і скільки на цьому заробляє (відео)

Іноземців приваблює краса українок та невисока ціна за їхні "послуги".

Міжнародний аеропорт Одеси. У залі очікування таксисти і красиві українські дівчата. Без краваток і без комплексів, а головне - без жінок до зали заходять турецькі чоловіки.

Він два рази на рік обов’язково прилітає до України. І не приховує - їде сюди по дешевий відпочинок… і дівчат. Таких, як Фаїд, секс-туристів більше із кожним роком. Задля задоволення їхніх забаганок працює вже ціла індустрія.

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Тож журналісти програми "Гроші" вирішили дослідити цей організований секс-бізнес: як знаходять дівчат іноземці і хто заробляє на цьому в Україні.

ЗМІ показали кадри вечірки справжніх секс-туристів у нашій країні. Вони приїжджають до нас у пошуках красивих дівчат і дешевого сексу. Сайтів, які пропонують такі тури до України, в інтернеті безліч: там забронюють літак, номер у готелі, а вишенькою на торті стане секс із громадянкою нашої країни. Коштує така послуга понад 3 тисячі доларів.

"Працює це так: для одного клієнта готують декілька красунь "на продаж": купують білизну, ведуть до салону. Потім везуть до апартаментів, де турист обирає найкращу. За одну таку зміну дівчина може заробити 5-6 тисяч гривень плюс чайові. Усю цю суму потім ділять 50/50 (між дівчиною та фірмою-посередником)", - йдеться у сюжеті.

Раніше журналісти "Грошей" повідомляли, що середній заробіток українок у столичних стрип-клубах сягає 2,5-3 тис. доларів на місяць.