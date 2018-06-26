Кривавий напад на табір ромів у Львові: усіх підозрюваних взяли під варту

Таким чином, всі вісім підозрюваних у нападі наразі перебувають під вартою.

Пустомитівський суд Львівської області сьогодні, 26 червня, обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для ще двох підозрюваних у нападі на табір ромів, під час якого від ножових поранень помер 24-річний житель Закарпатської області.

Про це повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар прокуратури Львівської області Юлія Шевченко.

Таким чином, всі вісім підозрюваних у нападі наразі перебувають під вартою.

Нагадаємо, також сьогодні аналогічний запобіжний захід Пустомитівський суд обрав 20-річному організатору нападу і ще трьом неповнолітнім.

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«Пустомитівський суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави шістьом підозрюваним у нападі на табір ромів, у тому числі організатору, ще двом неповнолітнім - запобіжний захід суд обрав вчора», - уточнила вона.

Як передає кореспондент УНІАН, судове засідання у Пустомитівському суді проходило без присутності журналістів, оскільки підозрювані є неповнолітніми.

Як повідомляв УНІАН, у ніч з 23 на 24 червня група озброєних ножами, металевими трубами і ланцюгами осіб у лісовому масиві на околиці Львова напала на табір ромів. Внаслідок нападу загинув 24-річний житель Закарпатської області, ще четверо, серед яких 10-річний хлопчик, двоє 19-річних юнаків та 30-річна жінка, постраждали.

Вісьмох підозрюваних, серед яких один 20-річний та семеро 16-17-річних юнаків, затримано, їм оголошено про підозру.

25 червня суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави для двох неповнолітніх, підозрюваних у нападі на табір ромів.