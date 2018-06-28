У Львові стартував міжнародний джазовий фестиваль Leopolis Jazz Fest (фото)

Впродовж п'яти днів на сцені виступить понад 170 виконавців з 17 країн світу.

У Львові 27 червня розпочався VIII міжнародний джазовий фестиваль Leopolis Jazz Fest 2018, який триватиме до 1 липня.

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Як повідомляє прес-служба Львівської міської ради, впродовж цих днів на сцені виступить понад 170 виконавців з 17 країн світу.

Загалом Leopolis Jazz Fest проходитиме на трьох сценах у Львові: сцена на площі Ринок, сцена в подвір'ї Палацу Потоцьких, головна сцена ім. Едді Рознера в парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького.

«Міжнародний джазовий фестиваль Leopolis Jazz Fest щороку проходить у форматі open-air. Фестиваль триватиме 5 днів і матиме 10 хедлайнерів, музикантів світової слави, які виступатимуть на сцені Едді Рознера. Традиційно, послухати їх можна буде не лише у залі, а й у спеціально облаштованих у парку пікнікових зонах», - йдеться у повідомленні.

Також в рамках фесту відбудеться концерт до Дня Конституції, який трохи «вийде» за межі джазу, адже 28 червня на площі Ринок виступить ONUKA.

Довідка. Leopolis Jazz Fest (Alfa Jazz Fest до 2017 року) — міжнародний джазовий фестиваль, який щороку проходить у форматі open-air в червні у Львові. Перший фестиваль успішно пройшов в 2011 році. The Guardian включив Alfa Jazz Fest в список найкращих фестивалів Європи.

Фестиваль традиційно проходить на трьох сценах: головна сцена в парку ім. Б. Хмельницького —сцена імені Едді Рознера (вхід за квитками); сцена на центральній площі Львова — площі Ринок (вхід вільний); сцена в історичній частині міста — подвір’ї палацу Потоцьких (вхід вільний).

Крім концертів джазових музикантів із різних країн світу, під час фестивалю відбуваються джем-сейшени, майстер-класи та автограф-сесії світових зірок джазу.

Щороку в рамках фестивалю у Львові відбувається вручення Міжнародної музичної премії «Leopolis Jazz Music Awards» ім. Едді Рознера. Премія заснована з метою відзначення музикантів, які зробили вагомий внесок у розвиток джазової музики, а також із метою популяризації джазової музики. Переможець обирається шляхом голосування членами широкого кола експертів, серед яких музичні критики, видатні діячі культури, громадські та державні діячі, журналісти й підприємці з різних країн світу.