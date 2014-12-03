Незважаючи на "комендантську годину" бойовиків, на Донбасі активізувалися проукраїнські сили

Відразу у декількох населених пунктах Донбасу активізувалися проукраїнські сили.

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

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"У Торезі кожну ніч на видних місцях з'являються проукраїнські написи типу "Донбас - це Україна". Аналогічна ситуація в Горлівці, де регулярно з'являються написи на стінах будинків з неприємними характеристиками на адресу президента РФ Путіна", - зазначає він.

Обидва населених пункти жорстко контролюються бойовиками і в них діє так звана комендантська година, коли у темний час доби "патрулі" бойовиків можуть відкривати вогонь без попередження.