У Криму частково знеструмлені Сімферополь, Севастополь і Євпаторія

За даними прес-служби «Севастопольенерго», у місті немає світла через короткочасну системну аварію на лінії, що живить Крим.

«На даний момент аварійні служби «Севастопольенерго» ведуть роботи з відновлення електропостачання в повному обсязі», - повідомляє прес-служба.

Як передає кореспондент УНІАН, у Сімферополі, зокрема, знеструмлено центр міста і район «Свобода».

У Євпаторії світла немає також у центральній частині міста. Лікарні і школи живлять від генераторів. Не працюють світлофори. Через відключення світла у деяких районах немає води.

У «Крименерго» наразі не коментують ситуацію.

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Напередодні очільник Криму Сергій Аксьонов заявив, що потужність, що постачається з території України, становить 400 мегават, решта - забезпечується за рахунок резервних потужностей.

«Поки що кримчани не помітили перебоїв у подачі електроенергії. У даному випадку ми вважаємо, що навіть у такому режимі ми спроможні утримати все в штатному режимі», - запевнив Аксьонов.