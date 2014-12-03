У центрі Харкова німецький художник встановив фрагмент Берлінської стіни (відео)

До України німець Мартін Флейшер привіз точну копію шматка Берлінської стіни з пап'є-маше. З цим шматком просто на даху свого автомобіля він об’їздив півсвіту. Кожен охочий може залишити на стіні будь-який запис.

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За 25 років існування цієї копії, на ній утворився товстий шар з написів і малюнків, які залишили глядачі з усього світу.

Фрагмент стіни вже побував у Києві на річницю Революції гідності, далі він відвідає Дніпропетровськ, Одесу та Західну Україну.