В Європі немає місця для нової Берлінської стіни - Яценюк

Про це заявив в інтерв'ю німецькій газеті Bild прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, який перебуває з візитом в Німеччині.

«Єдність ЄС, відданість основоположним принципам демократії і свободи, реальні партнерські відносини між Україною і ЄС є основою нашого загального успіху», - цитує видання главу уряду України.

У той же час, на думку Яценюка, сьогодні через дії Російської Федерації європейська система безпеки зруйнована, підірвано принципи міжнародного права. «Все це саме через Росію, її військову агресію на території України, анексію Криму, через підтримку терористів і сепаратистів на сході України», - зазначив він.

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За його словами, сьогодні важко чекати чогось від президента Росії Володимира Путіна. «Думаю, що його мета полягає в тому, що він заявив у Мюнхені в 2007 році – про СРСР-ностальгію та ідею відновлення Радянського Союзу шляхом створення Євразійського союзу. Але наша мета лежить у принципово іншому напрямі. У Європі немає місця для нової Берлінської стіни", - резюмував Яценюк.

Раніше глава уряду зазначав, що єдина політика, яка проводиться в енергетичній сфері Україною, країнами Європейського союзу і Сполучених штатів Америки, стане єдино вірною відповіддю на російську газову агресію