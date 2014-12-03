У Донецьку джип поліції "ДНР" на швидкості вилетів на тротуар і збив трьох пішоходів

Джип бойовиків на перетині вулиці Артема і проспекту 25-річчя РХЧА на шаленій швидкості виїхав на тротуар, де знаходились люди, і збив трьох пішоходів, повідомляє сайт 062.

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Через деякий час, як повідомляють очевидці, на місце аварії приїхали швидкі, які забрали постраждалих. В даний час їх доля залишається невідомою.