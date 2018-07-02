"Щеня, б***ь": у Слов'янську маршрутник відмовився безкоштовно везти сироту і почав його душити (фото, відео)

Водій силою намагався вигнати сироту із салону.

У неділю, 1 липня, водій автобуса за маршрутом Слов'янськ - Билбасівка відмовився безкоштовно провезти сироту.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав потерпілий Влад Самусенко. Він розповів, що спочатку маршрутник почав лаятися на його адресу.

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"Сьогодні я їхав до друзів (1.07.2018, 14:41) я зайшов в автобус, маршрут цього автобуса АС Слов'янськ - Билбасівка. Надавши документ Єдиного квитка водієві, почув на свою адресу ненормативну лексику. І в результаті цього до мене було застосовано фізичну силу", - розповів він.

На опублікованому записі видно, як водій силою намагається вигнати сироту із салону, а потім душить його зі словами: "Вийди на*рін з автобуса", "Щеня, б***ь".

Нагадаємо, на початку червня під Києвом водій приміської маршрутки №332 (704), що курсує зі столиці у Бровари, звинуватив дитину-сироту у пред'явленні підроблених документів.