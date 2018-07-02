Сьогодні в Україні стартує вступна кампанія (відео)

Сьогодні розпочалася реєстрація електронних кабінетів вступників до вишів.

Сьогодні, 2 липня, в Україні стратує вступна кампанія.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Вже сьогодні абітурієнти зможуть створювати електронні кабінети, через які пізніше відбуватиметься подання заяв до вишів.

У попередні роки система не витримувала навантаження і "лягала" у перші ж години роботи. Минулого тижня охочі могли її протестувати, а в Міносвіти пообіцяли виправити виявлені недоліки.

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Заяви та документи до вишів через електронні кабінети почнуть приймати 12 липня. Їхній прийом триватиме до 18.00 25 липня. Подати можна не більше семи заяв на чотири спеціальності.

Цього року заяви в електронній формі мають подавати вступники на бакалавра, магістра медичного, фармацевтичного, ветеринарного спрямування, а також молодшого спеціаліста на базі 11 класів.

Для реєстрації потрібно зайти на сторінку https://ez.osvitavsim.org.ua/ та вказати таку інформацію: адреса електронної пошти – вона буде логіном для входу в кабінет; пароль та підтвердження паролю – не менше 6 символів; дані сертифікату ЗНО (номер, пін-код та рік отримання); дані атестата про повну загальну середню освіту (серія, номер, середній бал).

На сторінці реєстрації наголошується, що всі електронні кабінети, створені в 2016-2017 роках, видалені. Якщо вступник раніше вже реєстрував кабінет, але цього року планує вступати знову, то йому потрібно заново пройти процедуру реєстрації.

Так само із системи були видалені всі тестові кабінети, які створювалися 25 і 26 червня. За ці дні було зареєстровано майже 1300 тестових електронних кабінетів.

У Міносвіти зауважили, що цього року вступники мають самостійно розраховувати середній бал атестата. Він обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин. Середній бал, введений в особистому електронному кабінеті з помилкою, вступник може виправити самостійно до подання першої заяви. Перевірятимуть правильність обчислення бала приймальні комісії вишів.

З 25 червня для вступників працюють гарячі телефонні лінії та приймальня громадян (https://mon.gov.ua/ua/news/25-chervnya-pochali-pracyuvati-garyacha-telefonna-liniya-mon-ta-prijmalnya-gromadyan-shodo-vstupnoyi-kampaniyi-2018).

Загальні рейтинги оприлюднять з 1 серпня. За тиждень після цього - зарахують бюджетників і не пізніше ніж 30 вересня - контрактників.