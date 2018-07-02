Чому саме сьогодні відзначають День НЛО (відео)
19:39, 02 липня 2018Суспільство
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Його присвятили тим, хто вивчає явища, які не мають логічного пояснення, і об'єктам, яким приписують позаземне походження.
Майже щодня в мережі з'являються відео з невідомими літаючими об'єктами. Другого липня весь світ відзначає День уфолога, його ще називають день НЛО.
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Його присвятили тим, хто вивчає явища, які не мають логічного пояснення, і об'єктам, яким приписують позаземне походження.
Чому саме сьогодні прийнято відзначати День уфолога, розповіли журналісти "Сніданку".
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