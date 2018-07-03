Заміж за іноземця: журналісти з'ясували, хто і скільки заробляє на "продажі" українських наречених (відео)

Сайти шлюбних агенцій щомісяця заробляють тисячі доларів на спілкувані іноземців з українськими дівчатами.

Як відомо українські дівчата - одні з найбажаніших наречених для іноземців. Цим охоче користаються шлюбні агенції, які заробляють на підборі пари для іноземців тисячі доларів щомісяця.

Щоб написати повідомлення дівчині, яка сподобалася, іноземець має заплатити 3 долари, за відкриття фотографії 5, кожна хвилина чату обійдеться у 25 центів, йдеться у сюжеті програми "Гроші".

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Якщо іноземець хоче зробити подарунок потенційній нареченій, йому також доведеться скористатися послугами агенції. Так, купуючи подарунки через сайт, чоловіки іноді платять у 10 разів більше справжньої ціни товару. За зустріч з дівчиною іноземцям доведеться заплатити суму, що вимірюється вже у сотнях доларів.

Часто подібні сайти наймають на роботу молодих дівчат модельної зовнішності, щоб заробляти на наївних іноземцях. Схеми заробітку іноді виходять і за рамки шлюбних агенцій: дівчата отримують "відкати" у ресторанах та магазинах одягу, в яких іноземці на прохання "наречених" залишають чималі суми.

Повідомляється, що зазвичай через подібні сайти наречену собі шукають іноземці-представники робочих професій. Тому дівчата у пошуках чоловіка-мільйонера навряд чи, зможуть знайти собі відповідного кандидата.

В свою чергу багаті іноземці знаходять наречених в Україні значно дорожчим способом. Вони користуються послугами третіх осіб, які підбирають дівчат за певними параметрами: красивої зовнішності часто буває недостатньо. Підбір красивої, розумної та хазяйновитої нареченої для заможних іноземців обходиться у близько 10 тисяч доларів. Іноді вдячні іноземці за ідеальну дружину готові заплатити і суми з шістьма нулями.

Як повідомляв УНІАН, рятуючись від бідності, нестабільності і війни, українки все частіше виходять заміж за іноземців. За останні десять років частка змішаних шлюбів у країні зросла у два рази.