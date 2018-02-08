ЗМІ: за десять років українки стали у два рази частіше виходити заміж за іноземців

Якщо у 2008 році в Україні з іноземцями укладався кожен 30-й шлюб, то в 2017 - кожен 15-й.

Рятуючись від бідності, нестабільності і війни, українки все частіше виходять заміж за іноземців. За останні десять років частка змішаних шлюбів у країні зросла у два рази.

Як пише у свіжому номері журнал Новое время, у цілому число шлюбів в Україні за останні десять років скоротилася майже в півтора рази. Однак кількість укладених союзів українок з іноземцями зростає. У 2008 році в країні зареєстрували 11,4 тис. змішаних весіль, а в 2017-му - вже 15,5 тис. тобто якщо в 2008 році з іноземцями полягав кожен 30-й шлюб, то в 2017-му - кожен 15-й. І це дані лише про одруження в Україні. Наприклад, у Польщі за останні два роки число шлюбів, укладених місцевими жителями з громадянами України, зросло більш ніж удвічі - з 400 до 1 тис.

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Змінилися також переваги наречених по країнам походження женихів. Якщо 10 років тому левову частку "зовнішніх" кавалерів становили вихідці з СНД — понад 60 %, то зараз на перші місця вийшли представники країн Європи та Азії. Причому азіатів найбільше — майже 40 %, європейців — 31 %, потім йдуть вихідці з країн Африки, Америки, Австралії та Океанії, пише Новое время.

Популярність заморських чоловіків серед українок підтверджують і в шлюбних агентствах. За їхніми підрахунками, число шлюбів з іноземцями за останні п'ять років зросло щонайменше вдвічі, а кількість звернень від українських жінок до "міжнародних свах" збільшилася не менш ніж у п'ять разів.

Причому якщо раніше в агентства приходили за чоловіками переважно зовсім молоді дівчата модельної зовнішності, які шукають багатого покровителя за кордоном, то зараз іноземних женихів активно шукають жінки 35-50 років, у тому числі з маленькими дітьми від попередніх шлюбів, зазначає Новое время.

Журнал наводить і історії з життя. Так, львів'янка Ярина Циж познайомилася з майбутнім чоловіком-аргентинцем прямо у себе вдома. Кілька років тому Мартін Іполіто зупинився у неї як турист з міжнародного сервісу CouchSurﬁng. Через півроку вони одружилися, і Циж переїхала до чоловіка на Мальорку.

А киянин Вадим знає про привабливість для іноземців українок через особисту драму - заради одного з них його кинула власна дружина після десяти років шлюбу. Пара довгий час блукала в пошуках кращого життя по різних країнах Південної Америки і Європи. Прогулюючись одного разу ввечері по одному з центральних районів Барселони, Вадим побачив свою дружину з іспанцем, шеф-кухарем ресторану, в якому вона працювала. "Вони вийшли з ресторану під руку, вона поцілувала його в губи, а потім вони разом поїхали на моторолері", - розповів чоловік. Після цього вони розлучилися, а жінка незабаром вийшла заміж за іспанця.

Однак не всі українки, знайшовши собі чоловіка-іноземця, потрапляють в казку. Найгостріша проблема для українських наречених - домашнє насильство. Ще одна небезпека - сексуальна експлуатація. Експерти закликають жінок до укладення шлюбу зібрати всю інформацію про нареченого і вживати заходів обережності.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді минулого року Кабмін розширив проект щодо спрощеної реєстрації шлюбу на нові населені пункти.