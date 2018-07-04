Пасажирів "викинули з поїздів без пояснень": через залізничну аварію під Одесою розгорівся скандал

Залізнична аварія під Одесою спровокувала скандал - пасажири, які змушені були самостійно шукати способи дістатися до пункту призначення, скаржаться на некомпетентність "Укрзалізниці".

Під час масштабної аварії вантажного потяга біля станції Веселий Кут на Одещині пасажирів з квитками на проміжній станції висаджували з поїздів без пояснень і варіантів вирішення питання, як їм дістатися.

Про це повідомляє дочка однієї з пасажирок Марія Зубкова і інші користувачі соцмережі Facebook.

«Моя мама особисто була викинути з поїзда у вечірній час в чужому місті», – пише Марія Зубкова.

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«Жоден провідник не міг спочатку відповісти на питання - чи пройде поїзд через Подільськ. Потім начальник поїзда авторитетно заявив - так, пройде, сідайте.В момент відправлення поїзда провідники викидають червоний стоп-прапорець і спішно виштовхують всіх, хто їде на всі проміжні станції до Вапнярки. Без альтернативи, без пояснень, в наказовому порядку. Що це було? Я в шоці», – пише пасажирка поїзда Єлизавета Зубкова в коментарях до публікації.

За словами Марії Зубкової, вона зателефонувала на гарячу лінію Укрзалізниці і запитала, як довго не буде можливості поїхати в Подольську залізницею. «Мені відповіли, що це невідомо і сьогодні точно така можливість відсутня. Я запитала, чи не збираються вони надати автобуси, щоб розвести пасажирів, яких викинули з вагонів, на що мені відповіли - ні, звичайно. Я запитала: Хто буде компенсувати збитки у зв'язку зі сформованою ситуацією. Мені порекомендували подзвонити за номером: 7274807. Але я туди поки не дзвонила, оскільки моїм завданням було знайти варіант, як відправити маму додому. Поясненням було те, що десь в районі Роздільної зійшов з рейок товарний поїзд. Це все, що було пояснено. Спочатку людей запустили в поїзд. Потім в терміновому порядку сказали вийти всім, хто їде до Вапнярки», – згадує Марія Зубкова.

На даний момент у соцмережі продовжують поширюватися коментарі обурених пасажирів і людей, знайомих з ситуацією.

«20 пасажирських поїздів через цю аварію змінили маршрути і кружляють тепер запасними шляхами. А в кожному поїзді по 10-15 вагонів, а в кожному вагоні по 40-60 місць. І жоден провідник не може відповісти на питання: наскільки затримається поїзд?», – пише одеситка Тетяна Юшкіна.

«Мене страшенно обурила неготовність української залізниці до екстремальних ситуацій. Прес-служба настільки некомпетентна, що навіть не може придумати версію для уникнення паніки у вагонах. Ясно, що все вирішували по дорозі. Але головне ж - інформування. Інакше – паніка», – зазначає пасажирка поїзда Одеса-Мінськ Анастасія Цвібель.

Представники УЗ стверджують, що пасажирам запропонували проїзд альтернативними і приміськими поїздами, а там, де не було можливості – автобусами. Однак учасники інциденту це заперечують. За їхніми словами, в оголошеннях на залізничній станції було запропоновано лише здати квитки, і були відсутні які-небудь рекомендації щодо подальших дій пасажирів.

Заступник начальника департаменту пасажирських перевезень далекого прямування "Укрзалізниці" Олександр Красноштан заявив, що на даний момент всі пасажири, які через аварію вантажного потяга біля села Путилівка Одеської області опинилися заручниками ситуації, вже доставлені в пункти призначення. "Всіх пасажирів ми доставили в пункти призначення, були організовані перевезення альтернативним транспортом. Там, де не було приміських електропоїздів, ми залучали автобуси", - розповів він, передає «Обозреватель».

При цьому чиновник зазначив, що це складна подія і потребує ретельного розслідування. «Комісія проведе розслідування і надасть всі деталі. Вішати провину зараз на когось зарано. Поки вона не закінчить роботу, говорити про причини не дуже професійно. Ми не хочемо поширювати чутки», - додав Красноштан.