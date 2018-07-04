Рух поїздів між Одесою та Києвом відновили після масштабної аварії (відео)

Ремонтні бригади працювали всю ніч, щоб відновити понад 100 метрів пошкоджених залізничних шляхів.

Залізничники ліквідували наслідки аварії вантажного потяга біля станції Веселий Кут в Одеській області. Перші поїзди почали рух відновленими шляхами.

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Про це йдеться в сюжеті ТСН. Відзначається, що ремонтні бригади працювали всю ніч, аби відновити понад 100 метрів пошкоджених залізничних шляхів.

Відзначається, що в результаті аварії 3 липня потяги пустили в об'їзд – вони прибували із затримкою від трьох до восьми годин. Серед причин катастрофи називають зношеність рейок чи несправність вагона.

Напередодні повідомлялося, що в Одеській області зійшов з рейок вантажний потяг, що перевозив зерно та добрива, рух поїздів у напрямку Одеса-Київ було зупинено.

За версією поліції, машиніст поїзда перевищив допустиму швидкість руху, в результаті чого 12 вагонів поїзда лягли на бік і ще у 12-ти відірвало ходову частину.