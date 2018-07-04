Сезон домушників: як захистити помешкання від крадіїв (відео)

З початком сезону відпусток в Україні зафіксовано сплеск квартирних крадіжок.

Влітку саме час подумати про захист квартири, адже в сезон відпусток крадіжки трапляються частіше. Відсутність господарів вдома тривалий час спокушає злочинців.

УНІАН підготував поради, як убезпечити помешкання від крадіїв?

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■ втративши ключ, замінюйте замок або циліндровий механізм;

■ подбайте про встановлення надійних замків, а по можливості – сигналізації;

■ не зберігайте в одному місці значні суми грошей та ювелірні вироби;

■ двері краще обладнати двома замками різного конструкційного рішення;

■ мешканцям нижніх поверхів варто обладнати вікна металевими гратами;

■ якщо ви самі вдома, не впускайте в квартиру незнайомих осіб, ким би вони не представлялися;

■ на час відсутності потурбуйтесь, щоб хтось час від часу наглядав за помешканням;

■ не надавайте незнайомцям детальної інформації щодо себе, наприклад, через соцмережі.

Будьте пильні і безпечного відпочинку!