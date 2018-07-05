Адвокат розповів, як Сенцову намагалися нав'язати російське громадянство

Також у Росії перешкоджали процедурі відмови режисера від "російського громадянства", отриманого в результаті незаконної анексії Криму.

Щодо незаконно засудженого у РФ українського режисера Олега Сенцова було кілька провокацій по спробі підписати документи на отримання російського громадянства.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав адвокат Сенцова Дмитро Дінзе. Він повідомив, що в колоніях, через які Сенцов їхав по етапу, йому підсовували на підпис документи на отримання російського громадянства, однак, оскільки Сенцов завжди читає документи, ці спроби провалилися.

Читайте такожУ російській Раді Федерації допустили можливість обміну Сенцова

"Олег технічно, фізично і юридично не міг відмовитися від російського громадянства введеного федеральним конституційним законом з анексії Криму, так як ФСБ відмовлялася давати дозвіл на засвідчення довіреностей і заяв, також вони вважали, що будь-які відомості з кримінальної справи є таємницею слідства, а відповідно захист самостійно не могла ініціювати процедуру відмови від громадянства, судові процеси по таємниці слідства потім стали предметом розгляду Конституційного суду", - розповів адвокат.

Дінзе зазначив, що коли у Сенцова була можливість відмовитися від "російського" громадянства у встановлені терміни, йому не дали цього зробити, так як всі листи і заяви режисера не виходили за межі СІЗО.

"Ми відмовилися йти в Кримські суди, щоб оскаржувати процедуру нав'язування громадянства, щоб не легітимізувати незаконні процедури Росії у відношенні громадянина України Олега Сенцова, залишивши статус де-юре громадянина України. Багато хто тут правильно зрозумів, що суди не стали в рішеннях зазначати громадянство Сенцова, залишивши це питання відкритим. В суді першої інстанції теж були здивовані, коли стали установчі дані, що Олег громадянин Росії, хоча у справі паспорт громадянина України", - додав адвокат.

Як повідомляв УНІАН, 28 червня українського омбудсмена Людмилу Денисову вже вдруге не пустили в колонію до українського режисера, пояснивши це тим, що вона як громадянка України не має права відвідати в колонії "громадянина Росії" Олега Сенцова.