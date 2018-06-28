"Проїхала повз, трубку не бере": Денісова не вірить заявам російського омбудсмена про стан здоров'я Сенцова

Український омбудсмен все ще сподівається, що їй вдасться побачитися з Сенцовим, і залишається біля колонії.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила про те, що не вірить заявам російського омбудсмена Тетяни Москалькової щодо задовільного стану здоров'я незаконно засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова.

Про це повідомляє "112 Україна". "Я нічого не знаю від Москалькової. Я намагалася зупинити машину, щоб мені все-таки пояснили, чому українського уповноваженого з прав людини у відповідності з домовленостями, які відбулися між нашими президентами, не пускають на територію? Чому мені не дають доступу до Олега Сенцова? На жодне питання мені ніхто не відповів. Я зупинила машину, але в підсумку органи поліції відтіснили мене, щоб я не задавала таких питань і не заважала кортежу рухатися. Коли я запитала у працівників колонії про здоров'я Сенцова, вони сказали, що у них цим займається прес-служба колонії. В те, що пише Москалькова, я цьому уповноваженому, не можу сказати, що "з прав людини", не вірю. Ми з нею летіли в одному літаку і вона просто потім не поїхала... Потім вона в кортежі проїхала повз мене, коли я стояла на дорозі, щоб зрозуміти, що відбувається. Вона трубку не бере, не відповідає нічого. Тому сьогодні я не вірю ніяким заявам Москалькової", - сказала вона.

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На питання журналістів про свої подальші дії, Денісова відповіла: "Давайте проживемо сьогоднішній день і тоді будемо складати плани".

Український омбудсмен все ще сподівається, що заступник начальника колонії, який зараз перебуває на своєму робочому місці, до неї вийде. "Я хочу подати йому офіційну заяву, яку я вже намагаюся подати з 9:00 ранку, але до мене ніхто не виходить", - резюмувала вона.

Як повідомлялося, раніше російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що зустрічалася з українським політв'язнем Олегом Сенцовим і ця зустріч була досить тривалою - близько години.

За словами Москалькової, в загальному Сенцов знаходиться у задовільному стані, однак у зв'язку з її голодуванням залишаються побоювання.