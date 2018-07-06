Зайцеву помітили на вулиці Харкова: адвокат пояснила, чому скандальну фігурантку ДТП возили до лікарні

Зайцева проходила обстеження у зв'язку з посиленими головними болями, розповіла адвокат.

Обвинувачену у смертельній ДТП у Харкові Олену Зайцеву, яку помітили на вулиці без наручників, возили на огляд до лікарні.

Про це розповіла адвокат родичів загиблих в аварії Лариса Матвєєва. За її словами, огляд стався з дозволу прокуратури, передає "Обозреватель".

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"У перерві судового засідання адвокат Зайцевої Козир дала пояснення, що Зайцева проходить обстеження у зв'язку з посиленими головними болями (нібито наслідки аварії 2007 року). Козир зверталася у травні до суду з клопотанням про дозвіл на вивезення Зайцевої на обстеження. Що за жінки поруч на фото - не знаю. Що стосується наручників, то їх надягають на розсуд конвоїра", - розповіла Матвєєва.

Раніше ЗМІ помітили дівчину, дуже схожу на Олену Зайцеву, яка в жовтні минулого року була за кермом "Лексуса" і на смерть збила шістьох людей, на вулиці.