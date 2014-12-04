Військова частина на Київщині прихистила 30 росіян з поламаного автобуса "Київ-Москва"

17:17, 04 грудня 2014
Суспільство
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На Київщині працівники ДАІ допомогли 30 росіянам, автобус яких зламався вночі на дорозі.

Військова частина прихистила москвичів

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Київській області, сьогодні близько 2 години ночі до чергової частини Управління Державтоінспекції Київщини надійшло повідомлення від водія про те, що поблизу села Семиполки зламався автобус сполученням Київ-Москва, яким він керує.

Впродовж декількох годин водій не зміг самотужки відремонтувати автобус, а в холодному салоні знаходяться 30 пасажирів – громадяни Росії.

Читайте такожУ Полтавській області перекинувся автобус з 30 пасажирамиПрацівники Державтоінспекції, які прибули на місце, прийняли рішення розмістити пасажирів на території військової частини, розташованої неподалік. Після домовленості з керівництвом військової частини громадян поселили в тепле приміщення, де їм була надана необхідна допомога, бутерброди та гарячі напої.

Оскільки до ранку автобус відремонтувати не вдалося, до кінцевого пункту призначення громадяни РФ поїхали на іншому автотранспорті.

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