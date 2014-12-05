В Авдіївці тривають бої, в Оленівці обстріляли блокпост

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив секретар Авдіївської міськради Артем Сабадаш.

За його інформацією, у місті від обстрілів порушено багато комунікацій, відсутній інтернет.

"Це не дає можливості працювати банківським установам та державним службам", - наголосив Сабадаш.

Варто зазначити, що вчора неподалік від Авдіївки, в Орлівці, в результаті обстрілу було поранено місцевих жителів. Зокрема, постраждали чотири людини, серед них - 6-річна дитина.

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"Були поранені жителі ближнього села Орлівка. Дійсно, туди потрапляли снаряди. Були постраждалі люди. За моїми даними, усі живі", - уточнив Сабадаш.

Крім того, на блокпосту біля селища Оленівка (Донецька область) була перестрілка.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив спікер антитерористичної операціїОлексій Дмитрашківський.

За його словами, ситуація там залишається під контролем українських силовиків.

"Дійсно, був обстріл. Але активних дій терористи не вжили. Прориву ніякого не було", - підкреслив Дмитрашківський.