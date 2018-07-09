Трагедія на Рівненському полігоні: на Закарпатті прощаються із загиблими військовослужбовцями (фото, відео)

Церемонії прощання з двома загиблими військовими 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади проходять сьогодні в Ужгороді.

У Закарпатській області прощаються із загиблими на Рівненському полігоні військовослужбовцями 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади.

Як передає кореспондент УНІАН, церемонії прощання з двома загиблими ужгородськими військовими проходять сьогодні в Ужгороді.

Спочатку відбулося прощання біля будинків військових. Відтак розпочалося загальне прощання з військовими на площі поблизу Закарпатського обласного драматичного театру. Поховають бійців на Пагорбі Слави в Ужгороді.

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Церемонія прощання із третім загиблим відбудеться у вівторок, 10 липня, у його рідному селі Мокра Перечинського району Закарпаття.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня о 5.55 під час бригадних тактичних навчань з бойовою стрільбою на Рівненському загальновійськовому полігоні вибухнув міномет «Молот». Загинули троє військовослужбовців 15-го окремого гірсько-піхотного батальйону 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади, яка базується в Ужгороді. Ще дев’ятеро осіб під час вибуху отримали поранення. Рішенням командування навчання призупинено. Відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення правил поводження зі зброєю.