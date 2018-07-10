Обвалюються стелі: військовим видали квартири, в яких небезпечно жити (відео)
За останні 5 років Міністерство оборони видало військовим 3868 квартир. Однак отримати омріяну квартиру - ще не означає заселитися. Наприклад, в одній з квартир, виданій військовому, обвалилася стеля.
Про це йдеться в сюжеті "Грошей".
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Інцидент стався у Володимир-Волинському. Величезні шматки стелі впали прямо у ванну. На щастя, на той момент там нікого не було.
Крім того, як йдеться в сюжеті, в будинку постійно стоїть неприємний запах, так як на обшитих гіпсокартоном стінах накопичується конденсат.
Міноборони виділило півтора мільйона гривень на реконструкцію, проте відповідальна компанія відремонтувала будинок лише на папері, і військові все ще не можуть заїхати у свої квартири.
Як повідомляв УНІАН, аудитори Рахункової палати виявили факти зловживань на 600 мільйонів гривень при будівництві житла для військових.