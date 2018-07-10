Побиття поліцейським чоловіка у метро: прокуратура Києва почала розслідування

Керівництво столичного главку поліції проведе службову перевірку відносно поліцейського, її результати долучать до матеріалів кримінального провадження.

Київська місцева прокуратура почала кримінальне провадження за фактом побиття поліцейським чоловіка у київському метро.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

"Київською місцевою прокуратурою № 7 розпочато кримінальне провадження за фактом можливих неправомірних дій з боку столичного поліцейського у зв’язку із інцидентом, який стався 08.07.2018 на станції метро "Контрактова площа", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначають, що за попередніми даними, 23-річний співробітник управління поліції в метрополітені ГУНП в м. Києві, перебуваючи на службі, без явної необхідності застосував відносно чоловіка на пероні станції метро "заходи фізичного впливу та спецзасоби".

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"За цим фактом місцевою прокуратурою до ЄРДР внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень)", - додають у столичній прокуратурі.

Водночас керівництво столичного главку поліції проведе службову перевірку відносно поліцейського, її результати долучать до матеріалів кримінального провадження.

"Досудове розслідування триває, проводяться необхідні першочергові слідчі (розшукові) дії з метою об’єктивного з’ясування всіх обставин події", - підсумували у столичній прокуратурі.

10 липня у метрополітені Києва на станції "Контрактова площа" правоохоронець кийком побив чоловіка. Відео з побиттям поширили в мережі.