У Києві на станції "Контрактова площа" поліцейський кийком побив чоловіка (відео)

17:06, 10 липня 2018
Інциденти
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Затримати чоловіка поліцейському допомогла прибиральниця / Скріншот із відео facebook.com/LiveKyiv

У поліції Києва "Українській правді" повідомили, що вже знають про інцидент, але поки не можуть коментувати. "Ми поки не знаємо, що відбулось. Зв'язалися з поліцією метрополітену, переглянемо відео, з'ясуємо і згодом прокоментуємо", - сказала співробітниця  прес-служби київської поліції Яна Неруш.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Харкові звільнили поліцейських, які били та знущалися над затриманим чоловіком.

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Теги: #Київ#поліція#метро