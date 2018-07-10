У Києві на станції "Контрактова площа" поліцейський кийком побив чоловіка (відео)

У поліції пообіцяли прокоментувати інцидент згодом.

У метрополітені Києва на станції "Контрактова площа" правоохоронець кийком побив чоловіка. Відео опубліковане у пабліку Kyiv Live у Facebook.

У поліції Києва "Українській правді" повідомили, що вже знають про інцидент, але поки не можуть коментувати. "Ми поки не знаємо, що відбулось. Зв'язалися з поліцією метрополітену, переглянемо відео, з'ясуємо і згодом прокоментуємо", - сказала співробітниця прес-служби київської поліції Яна Неруш.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Харкові звільнили поліцейських, які били та знущалися над затриманим чоловіком.