У Києві на станції "Контрактова площа" поліцейський кийком побив чоловіка (відео)
17:06, 10 липня 2018Інциденти
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У поліції пообіцяли прокоментувати інцидент згодом.
Затримати чоловіка поліцейському допомогла прибиральниця / Скріншот із відео facebook.com/LiveKyiv
У метрополітені Києва на станції "Контрактова площа" правоохоронець кийком побив чоловіка. Відео опубліковане у пабліку Kyiv Live у Facebook.
У поліції Києва "Українській правді" повідомили, що вже знають про інцидент, але поки не можуть коментувати. "Ми поки не знаємо, що відбулось. Зв'язалися з поліцією метрополітену, переглянемо відео, з'ясуємо і згодом прокоментуємо", - сказала співробітниця прес-служби київської поліції Яна Неруш.
Як повідомляв УНІАН, раніше у Харкові звільнили поліцейських, які били та знущалися над затриманим чоловіком.
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