У центрі Москви проходить акція на підтримку Сенцова (фото)

20:40, 13 липня 2018
Суспільство
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У центрі Москви проходить акція на підтримку незаконно засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова, якому сьогодні виповнилось 42 роки.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, близько десяти людей у футболках із портретом Сенцова зібралися на Страсному бульварі.

На футболках учасників акції написано: «#FreeSentsov», «Із Днем народження, Олеже», «Свободу Сенцову». Крім того, в руках вони тримають дві повітряні кульки з цифрами 42.

На місце проведення акції прибув наряд поліції, поліцейські повідомили, що проведення несанкціонованих акцій заборонено, проте на даний момент вони не застосовують ніяких заходів для затримання присутніх.

Одна з учасниць акції Вікторія Івлєва закликала владу Росії відпустити всіх українських політв'язнів.

«Відпустіть усіх політв'язнів. Ви ганьбите Росію. Наявність політв'язнів у 21 столітті - це огидно. Таке відбувається в найстрашніших режимах, які є на планеті», - сказала Івлєва.

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«Мені не хочеться, щоб моя країна була в цьому списку. Мені хотілося б, щоб свій наступний день народження Сенцов зустрів зі своїми дітьми, знімаючи фільми», - підкреслила вона.

Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалі офісів партій на півострові.

Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення.

Сенцов перебуває в колонії в місті Лабитнангі на Ямалі. 14 травня він оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.

Сьогодні, 13 липня, стало відомо, що мати режисера Людмила Сенцова написала листа російському президенту Володимиру Путіну з проханням про помилування сина.

Також сьогодні в соціальних мережах з'явились повідомлення про нібито смерть Сенцова.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова в коментарі УНІАН заявила, що російська сторона спростовує ці повідомлення. Пізніше вона повідомила, що отримала від російської сторони документальне підтвердження, що Сенцов живий.

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Теги: #Москва#акція#Олег Сенцов