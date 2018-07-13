Російська сторона спростовує повідомлення в соцмережах про нібито смерть Сенцова – Денісова

Разом з тим, жодного документального спростування смерті Сенцова російські чиновники омбудсмену не надали, «сказали, що достатньо їхнього телефонного дзвінка».

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявляє, що російська сторона спростовує повідомлення в соціальних мережах про нібито смерть незаконно засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова.

Про це Денісова повідомила кореспонденту УНІАН.

За її словами, повідомлення про нібито смерть Сенцова з’явилися сьогодні о 2-й годині ночі.

«Я зранку почала перевіряти цю інформацію. Я зателефонувала Федотову. Це керівник радників при президенті РФ. Він перевірив цю інформацію в колонії, де утримують нашого Олега, і, за інформацію Федотова, Сенцов живий. Потім ми ще телефонували до офісу уповноваженого з прав людини РФ, щоб вони також перевірили цю інформацію. Вони зателефонували уповноваженому з прав людини по Ямало-Ненецькому округу, щоб він з’ясував цю ситуацію. Він не підтвердив цю інформацію. Він сказав, що телефонував у колонію, і там йому сказали, що Сенцов, як і раніше, голодує, і перебуває в задовільному стані», - сказала Денісова.

Читайте такожУ Кремлі відмовилися коментувати можливість помилування Сенцова без його особистого прохання

Разом з тим, вона додала, що жодних документальних підтверджень спростування смерті Сенцова російські чиновники їй не надали.

«Сказали, що достатньо їхнього телефонного дзвінка», - зауважила вона.

Як сказала Денісова, безпосередньо в адвоката Сенцова перевірити це повідомлення наразі неможливо, оскільки він перебуває у відпустці і зв’язатися з ним не можна.

Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова у Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалі офісів партій на півострові.

Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення.

Сенцов знаходиться в колонії в місті Лабитнангі на Ямалі. 14 травня він оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.

Сьогодні, 13 липня, стало відомо, що мати режисера Людмила Сенцова написала листа російському президенту Володимиру Путіну з проханням про помилування сина.