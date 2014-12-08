У Донецькій області арештовано 103 підозрюваних в терористичній і диверсійній діяльності

Як повідомили в прес-службі прокуратури області, про це йшла мова на координаційній нараді керівників обласних правоохоронних органів, яка відбулася в прокуратурі Краматорська.

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Зокрема, під час наради зазначалося, що є ефективні напрацювання у роботі щодо збору інформації про осіб, причетних до сепаратизму, терористичної та диверсійно-розвідувальної діяльності, вербуванні бойовиків, виявлення джерел фінансування незаконних збройних формувань і місць зберігання зброї.

«За результатами цієї роботи встановлено 72 члени незаконних військових формувань, у тому числі п'ятеро лідерів. Зареєстровано 606 кримінальних проваджень проти основ національної і громадської безпеки, з яких 254 - за фактами терористичної діяльності. Наразі 103 особам обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою», - повідомили в прокуратурі.