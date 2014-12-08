Аваков відповів меру Запоріжжя: У МВС немає інформації про нібито підготовку захоплення влади у місті

У Міністерства внутрішніх справ наразі немає інформації про можливу підготовку заворушень із захопленням будівлі Запорізької мерії під час проведення сесії міськради 10 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві, коментуючи заяву міського голови Запоріжжя Олександра Сіна, заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

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“Нема такої інформації”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 грудня, міський голова Запоріжжя Сін заявив, що має в своєму розпорядженні інформацію про силове захоплення влади в місті, що готується «донецькими фінансовими кланами, які увійшли у змову з окремими представниками запорізького бізнесу».