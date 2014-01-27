Хакери зламали сайт мерії Запоріжжя і розмістили на ньому відео силового розгону Майдану

«Запорожці! Міліція спільно з бандитами в порушення всіх існуючих правових норм били жителів Запоріжжя, журналістів та навіть випадкових перехожих», - повідомлялося на головній сторінці інтернет-ресурсу, повідомляє Espreso.tv.

Станом на 17.00 сайт запорізької мерії не працює. При цьому з'явиться сторінка, на якій повідомляється, що «сайт відключений через злам».

Як повідомляв УНІАН, 26 січня на площі перед будівлею Запорізької ОДА відбувся мітинг за участю більше 3 тисяч осіб, які вимагали люстрації центральної та місцевої влади.

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Після повідомлення губернатора, що свій пост він не покине і з Партії регіонів не вийде, учасники акції протесту спробували проникнути в будівлю ЗОДА. За словами мітингувальників, з будівлі їм на голови полетіли пакети, які вибухали, у відповідь з натовпу полетіли каміння в будівлю ЗОДА. Міліція відтіснила учасників площі від будівлі обласної держадміністрації та відкрила провадження за фактомспроби захоплення адмінбудівлі. В результаті зіткнень перед ЗОДА 3 людини були госпіталізовані з осколковими пораненнями, не представляють загрози для життя.

Близько 21.10 співробітники міліції, за спинами яких, за словами учасників Майдану, люди йшли спортивного виду в штатському з палицями, витиснули людей з площі. За даними запорізьких ЗМІ, багато хто, в тому числі і журналісти, що були при цьому побито й затримано. Тих, хто зміг втекти, силовики відловлювали у дворах.

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Згідно з даними міліції, в результаті зіткнень постраждало 12 осіб, затримані - 46.