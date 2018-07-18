Мати кримського політв'язня Панова розповіла, що після катувань струмом у нього виникли проблеми зі здоров’ям

"Медиків там немає, і ліків ніхто не дає. А якщо почнеш сильно вимагати - посадять в "одиночку", - розповіла матір Панова.

Мати політв'язня Євгена Панова розповіла, що після катувань струмом у сина виникли проблеми зі здоров’ям, а медичну допомогу в СІЗО не надають.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група. "Він ніколи ні на що не скаржиться, терпить, навіть якщо болить. Починає говорити, коли вже сил немає терпіти. Цього разу сказав, що є проблеми з яснами. Зуби, чорні після струму, болять і обламуються. Медиків там немає, і ліків ніхто не дає. А якщо почнеш сильно вимагати - посадять в "одиночку". Але на зуби скаржаться багато, і іноді, коли набирається певна кількість хворих, привозять з міста стоматолога, який просто вириває хворі зуби", - зазначила мати.

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Вона розповіла, що побачення проходить через каламутне подвійне скло із залізною арматурою між склом, спілкування забезпечують старі телефонні трубки, через які погано чути.

Як повідомляв УНІАН, «суд» в окупованому Криму засудив фігуранта справи «українських диверсантів» Панова до 8 років колонії суворого режиму. ФСБ Росії в серпні 2016 року оголосила про затримання в тимчасово окупованому Криму групи «українських диверсантів», які нібито готували теракти на півострові. Затриманих деякий час утримували в московському СІЗО «Лефортово», після - повернули до Криму.

Російські спецслужби заявляють, що затримані Євген Панов і Андрій Захтей були членами «групи диверсантів», яка нібито планувала здійснити теракти на об'єктах туристичної та соціальної інфраструктури півострова.

Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців й називає їх провокацією російських спецслужб.

Захтей підписав досудову угоду зі слідством. У лютому його засудили до 6 років і 6 місяців колонії суворого режиму і штрафу 220 тис. рублів (близько 105 тис. грн).