Клімкін провів паралель між словами Мандели та українськими політв'язнями у Росії

Клімкін процитував слова Мандели: «Свобода неподільна, кайдани на одній людині мого народу - це кайдани на всіх, а кайдани на всьому народові - це кайдани на мені».

Міністр закордонних справ Павло Клімкін з нагоди 100-річчя з дня народження колишнього президента Південно-Африканської Республіки Нельсона Мандели наголосив, що в Україні розуміють його слова про те, що «кайдани на одній людини - це кайдани на всьому народові».

Читайте такожМати кримського політв'язня Панова розповіла, що після катувань струмом у нього виникли проблеми зі здоров’ям

Про це глава українського зовнішньополітичного відомства повідомив у мікроблозі Twitter.

Зокрема, дипломат процитував слова Мандели: «Свобода неподільна, кайдани на одній людині мого народу - це кайдани на всіх, а кайдани на всьому народові - це кайдани на мені».

«Сьогодні українці проживають та відчувають ці слова Нельсона Мандели як ніколи», - наголосив Клімкін.

У цьому зв'язку міністр додав хештеги "Свободу Сенцову", "Вони все ще з нами" та "Манделі 100".

Мандела помер 5 грудня 2013 року на 96-му році життя у своєму будинку в Йоганнесбурзі.

Він був першим в історії чорношкірим президентом ПАР (травень 1994 - червень 1999 року). У молодості за свою активну діяльність проти режиму апартеїду провів у в'язниці 27 років. У 1993 році був нагороджений Нобелівською премією миру.