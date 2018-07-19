Тіло загиблого в Туреччині після бійки з росіянином українця привезли до України в багажному відсіку пасажирського літака

Тіло загиблого перевозили в багажному відсіку пасажирського літака. Труну вже забрали родичі.

До Запоріжжя сьогодні, 19 липня, пасажирським літаком доставили тіло загиблого у Туреччині після бійки з росіянином українського туриста.

Про це УНІАН повідомив генеральний директор КП «Міжнародний аеропорт «Запоріжжя» Віктор Біскупський.

За його словами, сьогодні вранці до запорізького аеропорту з Анталії прибув чартерний рейс.

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«На борту, крім пасажирів, також було тіло загиблого, яке в труні перевозили в багажному відсіку. Після того, як всі пасажири вийшли з літака, тіло загиблого доставили на митний склад, звідти його забрали родичі», - розповів Біскупський.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня в Туреччині помер громадянин України Андрій Сова, якого на відпочинку побив турист з Російської Федерації. До цього він протягом тижня перебував у комі в одній з місцевих лікарень.